Telegram - самый быстрорастущий мессенджер в мире. Будущее - за ботами!
СОЗДАЙТЕ СВОЕГО ТЕЛЕГРАММ БОТА ДЛЯ ПРОДАЖИ ЦИФРОВЫХ ТОВАРОВ ЗА НЕСКОЛЬКО МИНУТ
Сейчас самое время начать работу в телеграм
Основные функции бота автопродаж в Telegram:
Товары
- Автовыдача товаров
- Продажа товаров в виде строк со строгим учётом в логе
- API для выгрузки и загрузки товаров
- Возможность продажи файлов
- Возможность продажи услуг
- Бесплатные товары - подарки
- Проверка товара по API перед формированием заказа
- Контроль дублирования товаров
- Управление товаром в телеграмм
Гибкость бота
- Можно сделать просто красивый интернет МАГАЗИН
- Возможность создания ТГ бота автопродажи игровой валюты
- Бот по продаже вашего творчества
- Бот для сбора подписок на множество групп
- Бот путеводитель
- Бот бесплатных подарков
- Бот услуг
- Бот казино
- И многие другие боты можно создать с помощью бота цифровых товаров
Функции бота автопродаж
- Включить модуль обязательной подписки на канал/чат
- Включить модуль доступа в бота по паролю/капче
- Управлять людьми через сайт
- Добавить готовые WEB модули
- Создать многоуровневую реферальную систему в боте
- Создать скидочные промокоды
- Делать рассылку по пользователям(с кнопками!)
- 90% функционала бота можно поменять под свои нужды
- Создать отслеживаемые ссылки(трафик)
- Создать систему поощрений и подарков лояльным клиентам
- Сделать модуль обратной связи для опроса, приема и пожеланий клиента
- Добавить систему отзывов
Магазин бот автопродаж в телеграмм - наиболее удобный способ для продажи товаров клиентам с сохранением аудитории
BOT-T - ЭТО СЕРВИС, ГДЕ ВЫ МОЖЕТЕ НЕ ЗНАЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ, БЫСТРО И ЛЕГКО СОЗДАТЬ МАГАЗИН ЦИФРОВЫХ ТОВАРОВ В ТЕЛЕГРАМ
Вы получаете идеального бота, который работает 24/7 с вашими клиентами, не требуя ваше вмешательство. Автоматически выдаёт товар и принимает платежи
Как устроен наш конструктор ботов?
Способы оплаты - это основное направление работы команды BOT-T. На каждый способ написаны инструкции и они имеют 100% работоспособность
Создайте бота в телеграмме и опробуйте все функции сервиса бесплатно. Покупать платную подписку не обязательно!
Сколько стоит разработка телеграмм бота?
Конструктор ботов и созданные в нем боты работают в телеграм бесплатно, но мы публикуем ссылку на проект. Если вы не хотите размещать нашу ссылку на проект, с ценами и тарифами на разработку бота вы можете ознакомиться ниже:
Бесплатный
Пробуй, изучай и открывай новые функции.
0 ₽
всегда
всегда
∞ Подписчиков
✅ Отсутствие сторонней рекламы, но есть реклама сервиса
❌ Несколько способов оплаты
❌ Защита от DDOS
(Нет)
❌ WEB версия
отсутствует
отсутствует
❌ 150 Мб для хранения файлов
Полный
Идеально для решения небольших проектов.
199 ₽
цена без автоплатежа
цена без автоплатежа
∞ Подписчиков
✅ Отсутствие сторонней рекламы
✅ Множество способов оплаты
❌ Защита от DDOS
(Базовая)
❌ WEB версия
отсутствует
отсутствует
❌ 2 Гб для хранения файлов
Расширенный
Хорошо подойдет для любого проекта.
389 ₽
цена без автоплатежа
цена без автоплатежа
∞ Подписчиков
✅ Отсутствие сторонней рекламы
✅ Множество способов оплаты
✅ Защита от DDOS
(Комплексная)
✅ Возможность подключать WEB модули
✅ 10 Гб
Профессиональный
Лучший вариант для крупных проектов.
889 ₽
цена без автоплатежа
цена без автоплатежа
∞ Подписчиков
✅ Отсутствие сторонней рекламы
✅ Множество способов оплаты
✅ Защита от DDOS
(Комплексная)
✅ Возможность подключать WEB модули
✅ Расширенные лимиты
✅ 200 Гб
В чем уникальность нашего конструктора telegram ботов?
Наш конструктор ботов любят за огромное множество функций, за низкие цены и возможность использовать бесплатно
Так же хочу похвалить рассылку и админ панель, они очень удобные и понятные. А, удобные статистики…Читать отзыв полностью
Бесплатный хостинг и тариф, низкие цены на платные тарифы, удобность работы без знания программирования, множество готовых платежных решений..Читать отзыв полностью
Самое важное и любимое в сервисах по моему мнению - это техническая поддержка, отзывчивая, объясняют очень хорошо, вплоть до пошаговой инструкции. Но я взял платную консультацию, так ещё быстрее!Читать отзыв полностью
Доступны сейчас: Обязательная подписка на ресурс, модуль капчи, модуль входа по паролю, модуль автопринятия в ресурс и многие другиеЧитать отзыв полностью
Готовые WEB - модули. продвигай свой магазин не только в телеграм, но и по всему интернету. Уникальные функции доступные только в нашем конструкторе БОТ-Т от тарифа расширенный.
Самый удобный сервис по авто продажам, который я советую попробовать самим…Читать отзыв полностью