Сколько стоит разработка телеграмм бота?

Конструктор ботов и созданные в нем боты работают в телеграм бесплатно, но мы публикуем ссылку на проект. Если вы не хотите размещать нашу ссылку на проект, с ценами и тарифами на разработку бота вы можете ознакомиться ниже: