Telegram - самый быстрорастущий мессенджер в мире. Будущее - за ботами!

СОЗДАЙТЕ СВОЕГО ТЕЛЕГРАММ БОТА ДЛЯ ПРОДАЖИ ЦИФРОВЫХ ТОВАРОВ ЗА НЕСКОЛЬКО МИНУТ

Сейчас самое время начать работу в телеграм
В среднем на создание и настройку бота автопродаж уходит 30 минут
smartphone

Основные функции бота автопродаж в Telegram:

bot
bin
Товары
  • Автовыдача товаров
  • Продажа товаров в виде строк со строгим учётом в логе
  • API для выгрузки и загрузки товаров
  • Возможность продажи файлов
  • Возможность продажи услуг
  • Бесплатные товары - подарки
  • Проверка товара по API перед формированием заказа
  • Контроль дублирования товаров
  • Управление товаром в телеграмм
bin
Гибкость бота
  • Можно сделать просто красивый интернет МАГАЗИН
  • Возможность создания ТГ бота автопродажи игровой валюты
  • Бот по продаже вашего творчества
  • Бот для сбора подписок на множество групп
  • Бот путеводитель
  • Бот бесплатных подарков
  • Бот услуг
  • Бот казино
  • И многие другие боты можно создать с помощью бота цифровых товаров
bin
Функции бота автопродаж
  • Включить модуль обязательной подписки на канал/чат
  • Включить модуль доступа в бота по паролю/капче
  • Управлять людьми через сайт
  • Добавить готовые WEB модули
  • Создать многоуровневую реферальную систему в боте
  • Создать скидочные промокоды
  • Делать рассылку по пользователям(с кнопками!)
  • 90% функционала бота можно поменять под свои нужды
  • Создать отслеживаемые ссылки(трафик)
  • Создать систему поощрений и подарков лояльным клиентам
  • Сделать модуль обратной связи для опроса, приема и пожеланий клиента
  • Добавить систему отзывов
Магазин бот автопродаж в телеграмм - наиболее удобный способ для продажи товаров клиентам с сохранением аудитории

BOT-T - ЭТО СЕРВИС, ГДЕ ВЫ МОЖЕТЕ НЕ ЗНАЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ, БЫСТРО И ЛЕГКО СОЗДАТЬ МАГАЗИН ЦИФРОВЫХ ТОВАРОВ В ТЕЛЕГРАМ

Вы получаете идеального бота, который работает 24/7 с вашими клиентами, не требуя ваше вмешательство. Автоматически выдаёт товар и принимает платежи
Как устроен наш конструктор ботов?
  • 1     Авторизуйтесь на платформе
  • 2     Создаёте бота без корзины
  • 3     Настраиваете способы оплаты
  • 4     Настраивайте дизайн и функциональность, используя FAQ и видео-клипы
  • 5     Загружаете товар
  • 6     Получаете прибыль, пока бот решает ваши задачи
smartphone
Способы оплаты - это основное направление работы команды BOT-T. На каждый способ написаны инструкции и они имеют 100% работоспособность
qiwi
visa
webmoney
mastercard
maestro
euroset
alfabank
binbank
yandex-money
vtb
tele2
svaznoy
megafon
beeline
mts
bitcoin
ethereum
litecoin
usdt
dogecoin
Создайте бота в телеграмме и опробуйте все функции сервиса бесплатно. Покупать платную подписку не обязательно!

Сколько стоит разработка телеграмм бота?

Конструктор ботов и созданные в нем боты работают в телеграм бесплатно, но мы публикуем ссылку на проект. Если вы не хотите размещать нашу ссылку на проект, с ценами и тарифами на разработку бота вы можете ознакомиться ниже:
Бесплатный
Пробуй, изучай и открывай новые функции.
0 ₽
всегда
∞ Подписчиков
✅ Отсутствие сторонней рекламы, но есть реклама сервиса
❌ Несколько способов оплаты
❌ Защита от DDOS
(Нет)
❌ WEB версия
отсутствует
❌ 150 Мб для хранения файлов
Полный
Идеально для решения небольших проектов.
199 ₽
цена без автоплатежа
∞ Подписчиков
✅ Отсутствие сторонней рекламы
✅ Множество способов оплаты
❌ Защита от DDOS
(Базовая)
❌ WEB версия
отсутствует
❌ 2 Гб для хранения файлов
Расширенный
Хорошо подойдет для любого проекта.
389 ₽
цена без автоплатежа
∞ Подписчиков
✅ Отсутствие сторонней рекламы
✅ Множество способов оплаты
✅ Защита от DDOS
(Комплексная)
✅ Возможность подключать WEB модули
✅ 10 Гб
Профессиональный
Лучший вариант для крупных проектов.
889 ₽
цена без автоплатежа
∞ Подписчиков
✅ Отсутствие сторонней рекламы
✅ Множество способов оплаты
✅ Защита от DDOS
(Комплексная)
✅ Возможность подключать WEB модули
✅ Расширенные лимиты
✅ 200 Гб
+Ещё десятки крутых ботов и сервисов

Создайте бесплатно бота в телеграмм онлайн за несколько минут

В чем уникальность нашего конструктора telegram ботов?

Наш конструктор ботов любят за огромное множество функций, за низкие цены и возможность использовать бесплатно

А
Otzyvru.com

Самый удобный сервис по авто продажам, который я советую попробовать самим…

Читать отзыв полностью
Mipped.com

Так же хочу похвалить рассылку и админ панель, они очень удобные и понятные. А, удобные статистики…

Читать отзыв полностью
A
Otzovik.com

Бесплатный хостинг и тариф, низкие цены на платные тарифы, удобность работы без знания программирования, множество готовых платежных решений..

Читать отзыв полностью
Zelenka.guru

Самое важное и любимое в сервисах по моему мнению - это техническая поддержка, отзывчивая, объясняют очень хорошо, вплоть до пошаговой инструкции. Но я взял платную консультацию, так ещё быстрее!

Читать отзыв полностью
Zelenka.guru

Доступны сейчас: Обязательная подписка на ресурс, модуль капчи, модуль входа по паролю, модуль автопринятия в ресурс и многие другие

Читать отзыв полностью
Zelenka.guru

Крутой бот, довольно хорошая и гибкая настройка функций, рекомендую...

Читать отзыв полностью
Готовые WEB - модули. продвигай свой магазин не только в телеграм, но и по всему интернету. Уникальные функции доступные только в нашем конструкторе БОТ-Т от тарифа расширенный.